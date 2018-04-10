الأحد.. عرض الفيلم الوثائقى «امتياز» فى سيماتك

يعرض في تمام السابعة من مساء الأحد٬ الموافق 15 أبريل الجاري٬ بمركز سيماتك٬ الفيلم الوثائقي «امتياز» من إخراج إيفون رينر.



في هذا الفيلم الجريء تلقي (إيفون رينر) نظرة ثاقبة على المصطلحات -المتأصلة ثقافيًا- المرتبطة بالتمييز ضد الآخر، والتي تتسبب في الانقسامات الاجتماعية المربكة، وتحدد بشكل اصطناعي مفهوم التمكين في مجتمعنا المعاصر: مثل التمييز ضد كبار السن، والتمييز ضد المرأة، والنخبوية الاقتصادية، والعنصرية العرقية. عن طريق التجريب بمفردات سينمائية مختلفة -مثل المواد الأرشيفية، والفيديو، والفيلم- بالإضافة إلى استخدام بناء يرتكز على صنع فيلم داخل فيلم، يعتبر هذا الفيلم الممتلئ بالغضب والمرح علامة هامة في مشهد الفنون المستقلة في فترة التسعينيات.

