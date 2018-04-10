28 أبريل.. «دَور القانون فى استقرار المجتمعات» بقاعة محمد عبده

تعقد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة٬ مؤتمرَها العلميّ الأول، والذي يأتي تحت عنوان: «دَور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات»، وذلك بقاعة الإمام محمد عبده بالدَّرّاسة، وذلك يوم السبت الموافق 28 أبريل 2018.



ويضمّ المؤتمر عددًا من المَحاوِر، وهي:

المحور الأول: مفاهيمُ وقَواعدُ وأُصول.

المحور الثاني: مجالات الاستقرار المجتمعي في الشريعة والقانون، وكيفية تحقيقه.

المحور الثالث: معوّقات الاستقرار المجتمعي وكيفية التغلُّب عليها.



ويَهدِف المؤتمر إلى بحث بيان مدى عناية الشريعة الإسلامية باستقرار المجتمعات ونهضتها، إثر التشريعات الإسلامية والقانونية في المجالات المختلفة في تحقيق الاستقرار المجتمعي.