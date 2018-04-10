مشروع التحرير لاونج يناقش «صعود المعانى»

ينظم مشروع التحرير لاونج بمعهد جوته القاهرة٬ الحلقة الأولي من سلسلة لقاءات٬ مسرح الفكر- الموسم الثاني «صعود المعاني»٬ وذلك في تمام السابعة من مساء، اليوم الثلاثاء٬ مع المحاضر دكتور علم الاجتماع عمرو على.



ويتناول مسرح الفكر مفهوم المثالية، فهو مصطلح تم التخلص منه في القرن العشرين في ضوء الكوابيس الشمولية، لكن هذا الطريق اعتمد المثالية كوسيلة للنظر إلى الخلف نحو الماضي الخيالي والجنة، حيث التمتع بحياة مختلفة أفضل، بريئة، متناغمة، ويتم وضع مستقبل غامض في أعماق الماضي الاختزالي.

