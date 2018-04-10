18 أبريل.. عرض الفيلم الوثائقى «القلب الجامح»

ضمن فعاليات «أسبوع أفلام جوته»، بالمعهد الثقافي الألماني٬ يعرض في تمام الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري٬ الفيلم الوثائقي٬ «القلب الجامح» من إخراج شارلي هوبنر٬ وسيباستيان شولتز.



يتحدث الفيلم عن جان مونشي، مغني فرقة البنك Feine Sahne Fischfilet٬ التي تغني ضد العنصرية والتحيز الجنسي وكراهية المثليين، بالإضافة إلى معارضتهم للهجرة ونقص الفرص والإحباط الموجود لدى المتضررين من الوحدة الألمانية، وتنعكس كل تلك المواضيع في موسيقى الفرقة.



في الوقت ذاته تنسب لفرقة Feine Sahne Fischfilet تهمة اتخاذ موقف مناهض للدولة، مما يسبب لهم مشاكل عدة مع هيئة حماية الدستور وكذلك الشرطة، ولذلك يتم وصفهم بـ«أخطر فرقة موسيقية في فوربومرن».