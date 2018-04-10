الليلة.. افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الحرية المسرحى

تفتتح في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي، والذي ينظمه مركز الحرية للأبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل أحمد راسم.



ويحضر الافتتاح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ والفنانة سميرة عبدالعزيز، رئيس المهرجان، والفنان الدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والمخرج محمد مرسي إبراهيم، مدير المهرجان، وأعضاء لجنتي التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.



يُذكر أن دورة هذا العام تقدم لها٬ 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتتضمن عروض: "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، و"توتة توتة" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، و"صيد الفئران" للمخرج رفعت عبدالعليم، و"البقية في حياتك" للمخرج محمد مجدي، و"ضمة" للمخرج عصام بدوي، و"وحدي" للمخرج محمد عبدالصبور، و"رجوع" للمخرج أحمد عادل، و"فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، و"قوي كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، و"الكراسي" للمخرج علي إيهاب، و"النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر.



وسيتم اختيار عرضين منهم مع إعلان جوائز الدورة المحلية؛ لتصعيدهم للدورة العربية والتي من المتوقع أن تكون خلال ديسمبر المقبل.



وتبدأ فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري، يعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل أحمد راسم، والذي تحمل الدورة الخامسة المحلية من مهرجان الحرية للإبداع المسرحي اسمه، ويختتم الحفل بعرض غنائي وحكى بطولة الدفعة الخامسة باستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع، وهو عرض خارج المسابقة.

