غدًا.. محاضرة «المنهج العلمى فى فكر كارل ماركس» بحزب التحالف الشعبى

ينظم حزب التحالف الشعبي بالإسكندرية٬ في تمام السادسة٬ من مساء غدًا الأربعاء٬ محاضرة بعنوان "المنهج العلمي في فكر كارل ماركس"٬ ويحاضر فيها الدكتور أشرف منصور٬ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الأسكندرية.



وفي المحاضرة يحاول "منصور" الإجابة عن أسئلة: "لماذا كان ماركس مُقلًا في الحديث عن منهجه؟، وهل المنهج يسبق البحث أم هو تال عليه؟ أم هو مصاحب له؟، وما العلاقة بين المنهج والنظرية في فكر ماركس؟، وهل منهج ماركس هو المادية التاريخية والمادية الجدلية؟ أم هو شيء آخر غيرهما؟، وكيف نضع أيدينا على منهج ماركس من أعماله؟، وهل كان ماركس "ماركسيًا؟".

