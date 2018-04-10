الليلة.. انطلاق مهرجان الأفلام القصيرة بمركز سيماتك

تنطلق في تمام السابعة٬ من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة٬ بمركز سيماتك للثقافة السينمائية٬ والتي تستمر حتي 14 أبريل الجاري.



ومن الأفلام المشاركة في المهرجان: «الوقت الحالي للمخرجة باربرا ستيرنبيرج٬ إنتاج الولايات المتحدة، ٢٠٠٧ صامت٬ وعناصر زهيدة إخراج جانفور نيلسون٬ السويد، 2003 صامت - 10دقيقة،

وقصيدة ليونيو للمخرج داجي برانديرت٬ ألمانيا، ٢٠١٦ ٬ ١٩ دقيقة٬ ورحلة للمخرج بويانا فويانوفيتش صربيا، 1972 ٬ وأضواء من إخراج ماري مينكن إنتاج الولايات المتحدة».