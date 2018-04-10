«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

يحتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى الـ86 لميلاد النجم العالمي عمر الشريف، والذي يصادف يوم 10 أبريل.



وغيّر «جوجل» شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة للنجم عمر الشريف، الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.



بدأ النجم مشواره الفني بالسينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وانطلق إلى العالمية في بدايات الستينيات، حيث شارك في أفلام مثل لورانس العرب والدكتور جيفارا.



فاز «الشريف» بجائزتي «جولدن جلوب» الشهيرة فئات أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم «لورانس العرب».



كما حصل أيضا على «جولدن جلوب» للمرة الثالثة سنة 1966، كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم الدكتور جيفارا.



توفي عمر الشريف في عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.