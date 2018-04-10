حسن راتب يُهدي احتفالية صالون المحور للسيسي: «أنت الأمل» (فيديو)

قال د. حسن راتب، إن صالون المحور الثقافى بمشاركة مبدعى مصر أقام احتفالية خاصة في حب مصر فى ليلة امتزجت فيها معانى الحب والارتباط بمعنى كلمة وطن واتسمت بالرغبة العارمة فى استشراف مستقبل مصر خلال الولاية الثانية للرئيس السيسى.



وأوضح راتب، أننا نهدي هذه الليلة الرائعة من صالون المحور للشعب المصرى وللرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذه الاحتفالية الرائعة بمناسبة فوز الرئيس السيسى بولاية ثانية، قائلا: «سلمت يا سيادة الرئيس وسلمت مصر معك، عبرت يا سيادة الرئيس وعبرت مصر معك، ومصر ستظل فى أمن وأمان طالما الحب بين شعبها».



وفى الختام أهدى راتب هذه الأمسية الثقافية لسيادة الرئيس لإظهار مدى حب وإخلاص الحضور لسيادته ولمصر.



وكان ضيف شرف الصالون اللواء دكتور سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق بحضور أستاذ القانون الدولى الدكتور مفيد شهاب، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم السابق، ومن الفنانين المطرب العالمى حكيم وسميرة أحمد وسمير الإسكندرانى وسمير صبرى، ورجاء الجداوى، ومن الإعلاميين والصحفيين الإعلامى محمد فودة، ودنداروى الهوارى.



كما حضر الصالون أيضا نخبة من رجال الدين والبرلمانيين وشخصيات من المجتمع المدنى وبعض الشخصيات النسائية من قيادات المجلس القومى للمرأة.

