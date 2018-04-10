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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:33 ص

اليوم.. نظر استئناف شيرين على حبسها فى واقعة «البلهارسيا»

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
نجلاء رفاعي
dostor.org/2123037

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" في إحدى حفلاتها في الخارج.

وكانت محكمة جنح المقطم قضت بحبس الفنانة شيرين عبدالوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه؛ لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني و50 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.

وكان المحامي هاني جاد، تقدم بمقطع الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا سخريتها من مياه نهر النيل وعدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم لهيئة المحكمة صورة من تقارير وزارتي الصحة والري الذي يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبي، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال في الدعوى.

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