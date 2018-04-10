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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:25 ص

فوائد استثمار الطلاب فى أموال البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
إسلام أبو المجد
dostor.org/2123035

تحرص إدارة البورصة المصرية، علي نشر التوعية الاستثمارية ونشر الثقافة المالية لدى الشباب، وفي هذا الإطار اعتمدت البورصة خطة لنشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس والجامعات سواء داخل المدرسة أو فى مراكز الشباب عن طريق تنظيم دورات توعوية عن المساهمة والاسثثمار في البورصة.

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أكد استعداد الوزارة للتعاون مع البورصة المصرية فى الدورات التدريبية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية على أن تبدأ تلك الدورات خلال شهر أكتوبر القادم بتنفيذ برنامج متكامل يتضمن نماذج محاكاة لعملية الاستثمار والإدخار فى سوق الأوراق المالية.

وترصد «الدستور» في السطور التالية، كيفية اسثثمار الطلاب في البورصة:

قال الدكتور علي عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي، إن تعليم المواطنين والطلبة الاستثمار في البوصة يساعدهم على الاسثتمار، بدلا من أن يقوم المواطن بإيداع الأموال في البنوك وشراء بعض الشهادات.

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن عدد المصريين الذين لديهم المعرفة الحقيقية في تعامل الأوراق لا يتعدي 1%، مشيرا إلي أهمية إقامة العديد من الدورات، وتعليم الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة، ضرورة الاستثمار في البورصة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الفكرة تأخرت كثيرا، وأنه ينبغي أن يعرف المواطن معني تداول الأوراق المالية، وأن التداول في البورصة ليس حرام كما يدعي البعض، حتي تكون هناك مشاركة كبيرة من كافة قطاعات الشباب للمشاركة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن البورصة تُدّرس كمادة أساسية في معظم الجامعات الأمريكية، وتعمل علي زيادة الوعي لدي الطلاب وصغار المستثمرين من المشاركة في تداول الأوراق، وتحقيق بعض الأرباح، ويأتي ذلك ضمن الأدوات الاقتصادية الحديثة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الشباب سيتوجهون الي الاستثمار في البورصة، بديلا عن الإدخار مما يساعد علي تحقيق مجتمع متوازن اقتصاديا، وبدون الرجوع الي الشركات التي تعمل في هذا المجال.

واستطرد أن البورصة المصرية، لابد من أن توفر الحوافز والأدوات لجذب قطاعات الشباب، عن طريق تمويل الشركات وميزانيات الشباب، حتي لا يقعوا فريسة عمليات المضاربة التي تحدث في البورصة.

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