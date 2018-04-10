حكيم يُطرب مستمعي «صالون المحور» بأبو الرجولة (فيديو وصور)

أبدع الفنان حكيم فى أغنية "أبو الرجولة" التى أهداها للشعب المصرى خلال الانتخابات الرئاسية وحققت نجاحًا كبيرًا، وقام حكيم بغناء الاغنية كاملة خلال حلوله ضيفاً بصالون المحور الثقافى الذي أداره الدكتور حسن راتب وسط سعادة من الحضور وتصفيق للفنانة الكبيرة سميرة أحمد ورجاء الجداوى وسمير صبرى والإعلامى محمد فودة فى ليلة امتزجت فيها معانى الحب والارتباط بمعنى كلمة وطن واتسمت بالرغبة العارمة فى استشراف مستقبل مصر خلال الولاية الثانية للرئيس السيسي.



كان ضيف شرف الصالون اللواء دكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق، بحضور استاذ القانون الدولى الدكتور مفيد شهاب والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم السابق ومن الفنانين المطرب العالمى حكيم وسميرة أحمد وسمير الإسكندرانى وسمير صبرى ورجاء الجداوى ومن الإعلاميين والصحفيين الإعلامى محمد فودة ودنداروى الهواري، كما حضر الصالون أيضًا نخبة من رجال الدين والبرلمانيين وشخصيات من المجتمع المدنى وبعض الشخصيات النسائية من قيادات المجلس القومى للمرأة.