سميرة أحمد: «بالحب هنعدي» مكتوب خصيصًا للرئيس السيسي (فيديو)

أعربت الفنانة القديرة سميرة أحمد، عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفالية الخاصة بصالون المحور الثقافى والدعوة الكريمة من الدكتور حسن راتب بمشاركة مبدعى مصر، وأقول للرئيس بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوزه بولاية ثانية: «مبروك لمصر وشعب مصر ورئيس مصر».



وكشفت سميرة أحمد عن مفاجأة أن مسلسلها الجديد "بالحب هنعدى" تم كتابته خصيصاً للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأننى عندما التقيت الرئيس قولت له إن المسلسل مكتوب "عشانك ولك" وأن الرئيس يتحمل الكثير ويسير بمصر إلى بر الاأمن ومصر هتعدى مع الرئيس.



ووجه د. حسن راتب الشكر للفنانة القديرة سميرة أحمد والتى طالما أظهرت حبها لمصر فى جميع المناسبات وأن وجهها يشع خير لأهل مصر.

