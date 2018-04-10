فى ذكرى ميلاده.. رحلة الفنان عمر الشريف إلى العالمية

يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان العالمي عمر الشريف، والذي ولد فى 10 أبريل عام 1932، وبدأ مشواره الفني فى خمسينيات القرن الماضي من خلال السينما، وفي أوائل الستينات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين، الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجته وبيته، مما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينات.



ونرصد عبر السطور التالية رحلة عمر الشريف إلى العالمية وحياته في الخارج والعودة إلى مصر:-



- كانت بداية مشواره الفني إلى العالمية في أوائل الستينيات، عندما التقى بالمخرج البريطاني العالمي ديفيد لين، الذي رشحه لتأدية دور في فيلم "لورنس العرب" عام 1962، و"لورانس العرب" بعد نجاحه في فيلمه الأول "لورنس العرب لقي شهرة جماهيرية كبيرة وأصبح العالم الغربي كله يتابع أفلامه، واستمر "عمر" مع المخرج دافيد لين؛ ليلعب عدة أدوار في العديد من الأفلام، منها فيلم "دكتور جيفاغو"، و"الرولز رويس الصفراء"، و"الثلج الأخضر".



وفي السبيعنات، قام بتمثيل فيلم "الوادي الأخير" عام 1971، وفيلم "بذور التمر الهندي" عام 1974؛ إلا أنها لم تلاق النجاح المنتظر؛ نظرًا لابتعاد الغرب عن الأفلام الرومانسية ذلك الوقت، وبعد ذلك قل ظهوره مما اضطره إلى تمثيله أدوار مساعدة مثل دوره في فيلم "النمر الوردي يضرب مجددًا" عام 1976، ثم قام عمر الشريف بتمثيل أدوار كوميدية منها دوره في فيلم "السر Top Secret" عام 1984، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية واكتفى بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات وكضيف شرف فى فيلم"المحارب الثالث عشر The 13 Warrior" عام 1999، كما ظهر أيضًا في الكثير من الأفلام التلفزيونية.



واشتهر عمر الشريف في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية، وفي أثناء غيابه عن مصر كان لايتوقف عن العمل في مسلسلات إذاعية مصرية، منها "أنف وثلاث عيون" و"الحب الضائع"، وبعد انحسار الأضواء العالمية عنه عاد إلى مصر في التسعينات وتفرغ للعمل العام.