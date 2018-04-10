تفاصيل نشوب حريق فى عربة مأكولات بالإسكندرية

قال مصدر أمني، إن هناك انفجار وقع بعربة مأكولات بالإسكندرية، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية يفيد نشوب حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون دائرة القسم.



وانتقلت على الفور قوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام المدعو «محمود. ر. م» 35 سنة، بائع مقيم دائرة قسم كرموز، بإعداد المأكولات أعلى عربة خشبة «مجهزة لبيع المأكولات»، مستخدمًا موقد بوتاجاز صغير الحجم، حدث تسرب للغاز مما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث انفجار غازى بالعربة، واحتراق محتوياتها بالكامل.



وأسفر الحريق عن إصابة المذكور وعدد 3 أشخاص تصادف تواجدهم لتناول المأكولات من العربة بحروق بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.