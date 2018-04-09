«الشراكة والصداقة».. عنوان ملتقى التعاون المصري الكويتي

يجري حاليا الإعداد لعقد «ملتقي التعاون المصري - الكويتي» بعنوان «الشراكة والصداقة»، والمقرر أن تستضيفه الكويت، خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وسيرأس الوفد المصري المشارك، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومن المقرر أن يضم عددا من رجال القطاع الخاص، وبصفة خاصة المهتمين بالسوق الكويتي.



ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بكل منهما، بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية؛ لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة,