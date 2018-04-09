كشف غموض العثور على جثة شخص داخل عقار غير ماهول أسيوط

كشف ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، غموض العثور على جثة شخص، داخل مشروع مساكن العتامنة الجديدة.



ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء جمال شكر، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسماع دوي إطلاق نار ووجود متوفى بناحية العتامنة دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص؛ عثر بمنطقة مشروع مساكن العتامنة الجديدة- مجموعة من العمارات كاملة التشطيب تابعة للوحدة المحلية للقرية وغير مأهولة بالسكان- على جثة المدعو "ع. ع. س. ج. ا" 35 سنة- عاطل، ومقيم بني شقير دائرة المركز، مصاب بطلق خرطوش في الرقبة أدي لوفاته، وعثر بحوزته علي سلاح أبيض "سكين" قابضًا عليها بيده اليسرى.



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.



وبتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث منفلوط؛ تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المدعو "م. ش. ع. ش" 52 سنة- خفير خاص، ومقيم نجع معتمد، العتامنة، دائرة المركز.



وقال المتهم في التحقيقات "إنه معين كخفير للمنطقة من قبل المقاول المنفذ للمشروع، وحال تفقده للعمارات- حيث أنها خالية من السكان-؛ تلاحظ له وجود حركة بأحدها، وعند دخوله إليها؛ شاهد المجني عليه يحاول سرقة بعض أدوات السباكة، وعندما حاول ضبطه؛ هرب منه، فطارده حتى مكان الواقعة، حيث أخرج الأخير سكينًا من طيات ملابسه وحاول التعدي عليه؛ فأطلق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته؛ دفاعا عن نفسه، مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، وقدم السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع".



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.