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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:39 م

سمير صبري لـ«صالون المحور»: إنجازات حسن راتب في سيناء عظيمة

سمير صبري لـ«صالون
dostor.org/2123006

قال الفنان القدير سمير صبرى، إننا جميعا نعرف سيناء، ولكننى عرفتها بشكل آخر مع حسن راتب، حيث شاهدت مصنع أسمنت عالمي، وأيضًا جامعة من بين الأفضل في العالم، وكذلك قرية "سما العريش" التى جعلها قبلة للسياحة وللسائحين، وكنت معه أثناء تفكيره فى قناة المحور؛ كي تكون محور الاحداث المصرية والعالمية.

واضاف "صبرى"- خلال حلوله ضيفا بـ"صالون المحور"، إن حسن راتب يمتلك حس وطنى، وهو من علمنى ان الانجاز لا حدود له، وشاهدت تجربته فى شمال سيناء وما قدمه، متمنيا الاستثمار فى سيناء كلها؛ فور تطهيرها من الارهابيين.

وأشار الفنان إلى أن مصر تتجه نحو تحقيق حلمها، بعد أن أعادها الرئيس السيسي لنا وأعاد لها مكانتها فى العالم، لافتا إلى أن سنوات الخير قادمة.

ومن جانبه أشاد د. حسن راتب، بسمير صبرى، قائلا إنه "أفضل مذيع عربى".

وفى الختام، ابدع "صبرى" خلال تقديمه اغنية سكر

يذكر أن د. حسن راتب أقام احتفالية خاصة، وليلة فى حب مصر، بصالون المحور الثقافى، امتزجت فيها معانى الحب والارتباط بمعنى "كلمة وطن" واتسمت بالرغبة العارمة فى استشراف مستقبل مصر خلال الولاية الثانية للرئيس السيسي.

وكان ضيف شرف الصالون، اللواء دكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، بحضور أستاذ القانون الدولى الدكتور مفيد شهاب، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم السابق.

ومن الفنانين "المطرب العالمى حكيم، وسميرة أحمد، وسمير الإسكندرانى، وسمير صبرى". ومن الإعلاميين والصحفيين "محمد فودة، ودندراوى الهواري".

كما حضر الصالون أيضا نخبة من رجال الدين والبرلمانيين وآخرين من المجتمع المدنى، وبعض الشخصيات النسائية من قيادات المجلس القومى للمرأة

سمير صبري لـ«صالون المحور»: إنجازات حسن راتب في سيناء عظيمة
سمير صبري لـ«صالون المحور»: إنجازات حسن راتب في سيناء عظيمة
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