سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنجح في حماية التنظيمات الإرهابية

اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أنَّ تهديد المندوبة الأمريكية لسوريا في مجلس الأمن يعني أنَّها لا تقيم وزنًا لهذا المجلس وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأعرب الجعفري في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الوضع في سوريا اليوم الاثنين، عن إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلى الغاشم على مطار تيفور «T4» فى محافظة حمص.



وقال المندوب السوري، إنَّ هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.



وأكد الجعفري في كلمته، على أنَّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلاده «لم ولن تنجح في حماية عملاء "إسرائيل" من التنظيمات الإرهابية كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الانجازات العسكرية الحاسمة التي يحققها في مكافحة الإرهاب».