مصرع سيدة وإصابة 17 في 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 17 آخرون في 3 حوادث متفرقة بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ.



كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى اخطارا بمصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها وإصابة آخر في حادث تصام بالقرب من عزبة كلش التابعة لمركز الرياض برافد الطريق الدولي بين كفر الشيخ وبلطيم، وتم نقل الجثة للمشرحة، والمصاب لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.



وفي قرية غرب تيرة، أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة أحدهم حالته خطيرة لطفل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، في ترعة بطريق "الحامول – بلطيم".



وفي طريق بلطيم الرابط ما بين دمياط -الإسكندرية، أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة نتيجة انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من قرية الشهابية وتم نقل جميع المصابين لمستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

