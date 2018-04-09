فيديو.. رجاء الجداوي لـ«صالون المحور»: «في ناس مش عاوزه تشوف الإنجازات»

قالت الفنانة القديرة رجاء الجداوى إن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى الانتخابات الرئاسية وإن التاريخ المصرى يشهد لتضحيات ودور المرأة المصرية فى تقدم مصر وحضارتها.



وأضافت "الجداوي"- في أثناء حلولها ضيفة بـ"صالون المحور" مع نخبة من المبدعين- أن المرأة المصرية واجهت الاحتلال فى 56 ببورسعيد، وفى 30 يونيو؛ شاهدنا دورها فى الثور، وإننا بالحب نتخطى كل الصعاب.. و"الإنجازات واضحة وفي ناس مش عاوزة تشوفها".



يذكر أن د. حسن راتب أقام احتفالية خاصة، وليلة فى حب مصر، بصالون المحور الثقافى، امتزجت فيها معانى الحب والارتباط بمعنى "كلمة وطن" واتسمت بالرغبة العارمة فى استشراف مستقبل مصر خلال الولاية الثانية للرئيس السيسي.



وكان ضيف شرف الصالون، اللواء دكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، بحضور أستاذ القانون الدولى الدكتور مفيد شهاب، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم السابق.



ومن الفنانين "المطرب العالمى حكيم، وسميرة أحمد، وسمير الإسكندرانى، وسمير صبرى". ومن الإعلاميين والصحفيين "محمد فودة، ودندراوى الهواري".



كما حضر الصالون أيضا نخبة من رجال الدين والبرلمانيين وآخرين من المجتمع المدنى، وبعض الشخصيات النسائية من قيادات المجلس القومى للمرأة.