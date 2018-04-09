مستشار بالديوان السعودي: «سلوى» ستحوّل قطر لجزيرة وسنقيم قاعدة عسكرية

قال سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، الإثنين، إن إنشاء السعودية لقناة سلوى على الحدود مع قطر سيحوّل الدوحة إلى جزيرة منعزلة تمامًا، مشيرًا إلى تدشين قاعدة عسكرية بالقرب من القناة.



وغرّد القحطاني عبر حسابه على تويتر قائلًا: "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية فإن قطر ستتحوّل لجزء من جزيرة سلوى التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه"، مضيفًا: "سيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة!"



وكشفت السعودية عن إنشاء قناة بحرية على الحدود القطرية بالقرب من منفذ سلوى البري مع قطر الذي كان يعتبر المنفذ البري الوحيد للدوحة مع العالم، وفي حال إنشاء القناة ستتحول قطر لجزيرة بعد أن كانت شبه جزيرة.