فرنسا تنتقد بشدة روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا

شنّت فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، هجومًا حادًا على روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف السبت مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق الذي تتهم الدول الغربية نظام الأسد بالوقوف خلفه.



وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن الدعم العسكري الروسي والإيراني موجود على الأرض وعلى جميع مستويات آلة الحرب السورية، وما من طائرة سورية تقلع من دون أن يتم إبلاغ الحليف الروسي"، مشددا على ان الهجوم على دوما وقع إما بموافقة ضمنية أو صريحة من روسيا أو رغما عنها وعن وجودها العسكري".



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تعهدا الأحد بـ"رد قوي مشترك" على الهجوم الكيميائي المفترض الذي أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما، بحسب البيت الأبيض.