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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:01 م

مقتل سائحين وإصابة 6 في حادث سير بمالطا

مقتل سائحين وإصابة
متابعات
dostor.org/2122991

قالت الشرطة إن رجلًا بلجيكيا (62 عاما) وامرأة إسبانية (37 عاما) لقيا حتفهما وأصيب 6 سياح آخرين بجروح خطيرة، الإثنين، عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بأفرع شجر متدلية في مالطا.

وقال وزير الصحة كريس فيرن إن 3 من المصابين بريطانيون بينهم طفلان، بجانب سيدتين من ألمانيا وإيطاليا ورجل لم تعرف جنسيته بعد.

ووقع الحادث في زريق على بعد 16 كيلومترا من العاصمة فاليتا على طريق كثيرا ما تستخدمه الحافلات السياحية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأفرع ربما كانت منخفضة أكثر من المعتاد جراء الضرر الذي لحق بالأشجار بسبب الرياح العاصفة التي ضربت المنطقة ليل الأحد.

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