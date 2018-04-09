«مش هاحزن» أول كليب لـ«مايا يوسف» على 3 قنوات

انتهت المطربة الشابة مايا يوسف، من تصوير كليب أغنية "مش هاحزن"، وهو من كلمات أمل الطاير، ولحن وتوزيع عادل عيسى، وإخراج تامر سليم، وإنتاج إبراهيم الفضالي.



ويعد هذا العمل "أول كليب" لـ"مايا"، حيث تم طرحه على قنوات "مزيكا، شعبيات، المولد"، والأغنية تناقش قضية إهمال الأزواج لزوجاتهن.



وكانت "مايا" أكدت سعادتها بالتعاون مع فريق عمل الأغنية، وأن موضوع الكليب يتكلم عما تعانيه المرأة مع زوجها عندما يهملها، ولا تسمع منه ما يُرضيها، ويبخل عليها بأى كلمات إعجاب.



وأضافت- في تصريحات لها: "أنا أحب أن أناقش قضايا هامة فيما أُقدِّمُهُ من أعمال؛ لذلك أحرص على انتقاء الكلمات الجيدة، وقد ساعدنى في ذلك، المُنتج، الذي تبنى موهبتى الفنية، وسيُنتج أغنية ثانية لي من المقرر تصويرها قريبا".