القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
فن
الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:38 م

هاني مهنى يروي مواقف فريد الأطرش الإنسانية على أنغام «الربيع»

فريد الأطرش
فريد الأطرش
dostor.org/2122981

كرمت جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، والموسيقار الكبير"هانى مهنى"، واسم الشاعر" مأمون الشناوى" واسم الشاعر" كامل الشناوى"، فى احتفال الجمعية بمناسبة عيد الربيع أمس الأحد بفندق سفنكس بالقاهرة، بحضور السفير السورى الأسبق د. محمد طيارة ـ الأمين العام للاتحاد الدولى للصحافة العربية، والناقد والمؤرخ الفنى زكى مصطفى، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وعشاق فن فريد الأطرش، وكوكبة من رجال الصحافة والإعلام.

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى، الذى تسلم درع التكريم الخاص بمأمون وكامل الشناوى، إن فريد لم يكن فى حاجة للجنسية المصرية فأعماله وموسيقاه خلال تاريخ مشواره الفنى، كل ذلك يعبر عن مصريته، فهذا الفنان أحب مصر فى الحياة وأراد أيضا أن يحتضن ترابها جسده، فكان طلبه أن يدفن فى أرض مصر، وتحدث عن أهم محطات فريد الفنية، وذكر أن المخرج عاطف سالم قال له إن الجمهور صفق لمدة ربع ساعة كاملة لعود فريد الذى وضع على المسرح قبل خروجه لهم فى أحد حفلاته، فهكذا أحب المصريين والعرب فريد فكان وسيظل فى قلوبهم.

واستجاب الناقد طارق الشناوى إلى مطلب الحضور محبى فريد الأطرش، بضرورة مطالبة المسئولين بإطلاق اسم فريد الأطرش على أحد شوارع القاهرة وأحد مسارحها، وقال بالرغم من ذلك فأنى أرى أن فريد لا يحتاج لتخليد اسمه على شارع أو مسرح، لأن موسيقاه وما أعطاه خلال مشواره الفنه خلد فريد.

من جانبه؛ تحدث الموسيقار هانى مهنى، عن بعض المواقف الإنسانية التى شهدها لفريد الأطرش، وقال لم أرى فى حياتى أطيب ولا أحن ولا أكرم من الفنان فريد الأطرش، وقد قمت بالعزف فى حفل الربيع الذى أقيم عام 1970، وكل الصفات الجميلة كنت ألمسها بنفسى فى هذا الفنان ملك العود والطرب، وفى ختام كلمته قام بعزف مقطوعة صغيرة من أغنية "الربيع" لفريد بناء على طلب جمهور الحاضرين، وعقب ذلك أهدى له مجلس إدارة الجمعية، درع الجمعية وشهادة تقدير.

وألقى مجموعة من الشعراء أحدث ماكتبوا من قصائد، منهم "عبد الناصر عبد الحميد وفتحى أمين وحسين بسيونى" إلى جانب تقديم فقرات غنائية من روائع زمن الفن الجميل، قدمها مجموعة من مطربى ومطربات الأوبرا منهم "أحلام أحمد وسعيد العندليب وزينب المصرى ومنى إبراهيم ووهبة الخولى ومحمد وحيد ومحمد وهبى" والمطرب اللبنانى وئام الطحان.

موضوعات متعلقة

بالصور.. هانى مهنى وطارق الشناوى يحتفلان بعيد الربيع مع «محبى الأطرش»

الليلة.. جمعية «محبى الأطرش» تُكرم هانى مهنى

اليوم.. جمعية محبى فريد الأطرش تحتفل بعيد الربيع

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ يوم

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

مصادر: إعلان «حزب دعم الدولة» قبل انتخابات المحليات

كواليس جلسة الخطيب والبدري.. تحديد بديل السعيد ومصير متعب

وزير الخارجية السعودي يجتمع مع نظيره الفرنسي

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

كشكول

"تعليم القاهرة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل

وكيل تعليم القاهرة يلتقي طلاب التربية الخاصة قبيل سفرهم لشرم الشيخ

جامعة الإسكندرية تنعى عميدة كلية التمريض السابقة

"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. علوم الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة "أمرك" للزيوت

الأمصار

زيادة صادرات أمريكا إلى إيران في 2018

مقتل 24 شخصا بعد سقوط حافلة من على جبل في الهند

أمريكا: إيران وراء «الأعمال القذرة» في سوريا

شراكات... لا علاقات

كيماوي دوما... وغضب ترامب

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك