القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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04:40 ص

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الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:36 م

بالأسماء.. «التضامن»: 21 مستشفى لعلاج الإدمان في 12 محافظة

وزيره التضامن
وزيره التضامن
ولاء جمال
dostor.org/2122979

يوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خدمات العلاج من الإدمان، بالمجان عن طريق الاتصال على الخط الساخن 16023 على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف.

وتتنوع خدمات الصندوق بين المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج فى سرية تامة.

وينشر «الدستور»، أماكن ومراكز علاج الإدمان والتعاطى التابعة للصندوق فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية وهى:-
(القاهرة):
- مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية.
- مسشفى العباسية للصحة النفسية.
- مركز الطب النفسى بالمدرداش.
- مستشفى حلوان للصحة النفسية.
- مستشفى اللقوات المسلحة بالمعادى.
- مستشفى الحسين الجامعى.

ـ (الجيزة): مستشفى القصر العيني.

ـ (الإسكندرية): مستشفى المعمورة للصحة النفسية، واحة الأمل.

ـ (بورسعيد): مستشفى بورسعيد للصحة النفسية.

ـ (الاسماعيلية): المركز الوطنى لعلاج الفيروسات.

ـ (القليوبية): مستشفى الخانكة للصحة النفسية، مستشفى بنها للصحة النفسية.

ـ (المنوفية): مستشفى شبين القوم للصحة النفسية.

ـ (المنيا): مستشفى المنيا للصحة النفسية.

ـ (أسيوط): مستشفى اسيوط للصحة النفسية.

ـ (أسوان): مستشفى اسوان للصحة النفسية.

ـ (الشرقية): مستشفى العزازى.

ـ (الغربية): مستشفى طنطا للصحة النفسية، مستشفى شبرا قاص.

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