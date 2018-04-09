عادل إمام يعود لديكور «عوالم خفية» غدًا

يعود الزعيم عادل إمام إلى ديكور مسلسله الجديد "عوالم خفية"- صباح غد الثلاثاء- المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني، باستديو النحاس؛ لحين انتهاء التصاريح اللازمة للمشاهد التى يتم تصويرها بين أحياء الإسكندرية.



ويشارك فى بطولة العمل، بجانب عادل إمام، كل من "فتحى عبدالوهاب، صلاح عبدالله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدي، محمد حجازي، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود"، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كـ"ضيوف شرف" ضمن الأحداث.