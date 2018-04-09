واشنطن: سنتدخل في سوريا أيًا كان قرار مجلس الأمن

هددت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بالرد سريعا على الهجوم الكيماوي، الذي استهدف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت هايلي، ممثل واشنطن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، اليوم: "الولايات المتحدة سترد بغض النظر عما سيترتب عن اجتماع مجلس الأمن"، وذلك حسب قناة سكاي نيوز بالعربية.



وأكدت المندوبة الأمريكية أن الإيرانيين يقفون وراء الأعمال القذرة في سوريا، متهمة روسيا بعرقلة مجلس الأمن.



