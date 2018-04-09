انطلاق أعمال المكتب الدائم للمحامين العرب بلبنان غدًا برئاسة «عاشور»

يعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور، نقيب محامين مصر، دورته الأولى للعام 2018، بمدينة طرابلس في لبنان، تحت رعاية الرئيس العماد ميشال عون.



وتستمر أعمال المكتب خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجاري، تحت شعار: "القدس هوية وقضية وعاصمة أبدية لفلسطين"، كما تتناول تقرير الأمين العام "ناصر الكريوين"، ومناقشته والقضايا السياسية والمهنية والتنظيمية وخطة العمل.



وتعقد الجلسة الافتتاحية- في تمام الخامسة من مساء غدٍ، الثلاثاء- بفندق "كواليتى إن".



كما يتم عقد "ندوة علمية"- على هامش المكتب الدائم- تناقش الطرح القانوني والتاريخي لقضية القدس العربية، بعد غدٍ- الأربعاء- في تمام الخامسة مساءً، بذات الفندق.