فرنسا: إيران وروسيا متورطتان في هجوم «دوما» الكيماوي

أكد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي، أن روسيا وإيران متورطتان في الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وقال ممثل فرنسا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية: "ليس هناك أي شك بشأن تورط النظام السوري في هجوم دوما"، وذلك حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية.



واعتبر المندوب الفرنسي أن نظام الرئيس بشار الأسد يختبر إرادة المجتمع الدولي، معلنا في الوقت ذاته تحمل باريس كل مسئولياتها فيما يخص منع انتشار الأسلحة الكيماوية.



وأضاف: "من دون دعم الروس والإيرانيين ما كان ليحدث ما حدث".



وسقط مئات الضحايا في هجوم كيماوي على مدينة دوما السبت الماضي، بغوطة دمشق الشرقية.

