«الصحة»: توعية 36 ألف مواطن على استراتيجية السكان خلال شهر

تعد الاستراتيجية القومية للسكان أحد أهم الملفات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع الوزارات بالتكاتف للحد من معدل الزيادة السكانية المرتفع، والتي تعيق تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، والوصول لمعدل 2.4% فقط بحلول 2030.



وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان سينتهي خلال شهر من تدريب 36 ألف مواطن في 15 محافظة، لخفض معدل الزيادة السكانية تطبيقًا للاستراتيجية السكانية 2030، ضمن مبادرة شباب مصر التي تتم بمشاركة طلاب الجامعات وبالتعاون مع اليونيسيف.



وأضاف «توفيق»، لـ«الدستور»، أن المبادرة تم إطلاقها في مارس الماضي في 4 أقاليم تشمل القاهرة، والدلتا، وشمال وجنوب الصعيد، بـ15 محافظة هي؛ القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهيلة، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، من خلال 12 جامعة من طلاب كليات الطب والصيدلة والتمريض، وتشمل جامعات القاهرة، عين شمس، بنها، المنوفية، طنطا، المنصورة، الزقازيق، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي، وبمشاركة أفرع المجلس القومي للسكان في تلك المحافظات.



وأوضح أن المبادرة تستهدف 36 ألف مواطن من خلال عقد 160 ندوة تثقيفية وتوعوية بكل محافظة في 54 منطقة سكانية ذات مؤشرات عالية طبقًا للمسح السكاني بمراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية.



وأكد تنفيذ المبادرة، وفقًا لخطط زمنية محددة لكل محافظة، للوصول إلى عدد المستهدف من المواطنين بالتعاون مع أفرع المجلس بالمحافظات، مؤكدًا أنه تم تدريب الطلاب وأفرع المجلس على الموضوعات السكانية بهدف تحسين الخصائص السكانية لمواطني تلك المراكز الأعلى سكانيًا.



وأضاف أنه تم تحديد 4 حقائب تدريبية لتوعية المواطنين بها وهي نمط الحياة الصحية، وصحة الأسرة، والتغذية، والأمراض المعدية وغير المعدية، إذ تم اختيار 12 موضوعًا لرفع الوعي الصحي للمواطنين بها وتشمل؛ مكونات الحياة الصحية، والغذاء المتوازن والوقاية من أمراض نقص التغذية والسمنة، وأمراض سوء التغذية «التقزم والسمنة»، والأنيميا، والصحة الإنجابية، والتربية الواليدية والطفولة المبكرة، وزواج القاصرات، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم- السكري، السرطان، هشاشة العظام، ونقص المناعة المكتسب «الإيدز»، والالتهاب الكبدي الفيروسي، والرضاعة الطبيعية وتدبير شئون الأسرة والاقتصاد المنزلي.



وقال المجلس إن مبادرة «شباب مصر» تعد جزءًا من الخطة القومية للوعي المجتمعي لخفض الزيادة السكانية وتحسين خصائصهم، إذ تستهدف دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب عليها بالتثقيف الصحي والمجتمعي، والاستفادة من مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية.

