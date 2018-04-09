كشف غموض العثور على جثة داخل حفرة في عين شمس

كشف رجال مباحث قسم شرطة عين شمس غموض واقعة العثور على جثة داخل حفرة في شقة.



تلقَّى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من «محمود. ن» بالعثور على جثة «ر. م. ع» داخل شقة في شارع «الحكيم» بمنطقة «أحمد عصمت».



وأسفرت جهود البحث عن اشتراك المجني عليه مع اثنين آخرين بالتنقيب عن الآثار في منزله، وأثناء وجود الضحية داخل الحفرة تعرض للاختناق لدى استنشاقه الأتربة، ما أدى إلى وفاته داخل الشقة.



وبإجراء التحريات بمعرفة الرائدين أحمد طارق وخالد صلاح معاوني مباحث القسم، تبين اشتراك «هاشم. م» حاصل على بكالوريس نظم ومعلومات، و«محمد. م. ت»، وهو عامل، وبتقنين الإجراءات تمَّ ضبط المتهمين وبحوزنهما 38 قطعة تماثيل صغيرة ويشتبه في أثريتها، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

