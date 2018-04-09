«الدستور» تشارك أسرة راجي وليمة شم النسيم: «الدنيا ربيع» (فيديو)

يرن جرس الباب، فتهرع الجّدة «فيبي» لتفتح ولا تسمح للطارق بالدخول إلاّ بعد كسر بصلة بعد خلطة بقدر من الماء ورشّها على عتبات المنزل، فيأخذ أول زائر للبيت في صباح شم النسيم خطوته الأولى فوق البصلة.



ملامح من الدهشة والحيرة تعتلي وجه الضيف الغريب الذي شاهد لتوّه حركات غريبة على عتبات المنزل، لتبادر فيبي وتزيل الأسئلة الحائرة والعالقة على شفاه الطارق: «دي عادة فرعونية اتربينا عليها في الصعيد»، يقطع الحديث مناوشة أحفادها الصغار ميرا 3 سنوات، جورج 7 سنوات، بناءً على رغبة الأم نيرمين بأن يرى أبنائها تلك العادات حرصًا منها على توارثها.



ثم تبدأ طقوس اليوم وغالبًا ما تتشابه في عموم البيوت المصرية فيُقدس فيها الفسيخ، ويتوّج المشهد تلوين البيض وتزيين طاولة الطعام بالبصل والخس.



بدأت نرمين الدخول إلى المطبخ بصحبة أحد أقربائها وجارتها سارة التى حضرت برفقة زوجها مينا، وكانت البداية بسلق البيض، ثم تنظيف الرنجة، أمّا الفسيخ والملوحة فهي مهمّة الجدة، نظرًا للخبرة التي تتمتع بها في التعامل معهما منذ زمن طويل.



انتظر الطفلان جورج وميرا البيض، ليبدأ الاثتنين في تلوينه وانضم إليهم ميكاريوس صديق جورج وزميله في المدرسة.



لا يقتصر الأمر في منزل راجي كمال على دور المرأة في الاحتفال باليوم، وجعله لا ينسى لكبار الأسرة وصغارها، فيأتى كمال الجد بآلته الموسيقية ويُضفي روح من الطرب والمرح على أبناء أسرته بعزف الدنيا ربيع لسندريلا الشاشة.



«الوليمة بمن حضر» شعار رفعته الجدة لدعوة كل أفراد العائلة للمشاركة في أكلة شم النسيم بما فيهم محررة «الدستور» التي حرصت على التعرف على مذاق «فيبي» التي بادرت قائلة:«احنا استعدينا من الصبح لليوم ده»، لترتفع الضحكات مع الأطباق التي تملؤها السعادة وفي الخلفية يتهادى صوت ملك العود فريد الأطرش وهو يشدو «آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلّت أنواره».