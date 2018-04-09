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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:58 م

إنقاذ شاب من الغرق بفرع النيل في رشيد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أيمن بدر
dostor.org/2122959

نجحت قوات الإنقاذ النهرى في البحيرة في إنقاذ شاب من الغرق- مساء اليوم- بمنطقة قناطر إدفينا في رشيد. 

كان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من النجدة يفيد بوجود غريق في مياه النيل، فرع رشيد، أثناء الاستحمام، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى برئاسة العميد جمال يس، وتبين غرق "خميس. ا. ص"، 29 سنة، وألقى له الطوق وقام أحد رجال الحماية المدنية بإنقاذه قبل غرقه. 

وتم نقله على الفور لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج حتى تستقر حالته، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة. 

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