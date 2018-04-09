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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:43 م

محمد العسيرى يكتب: الحزن راجع عارف مواسمه

محمد العسيرى
محمد العسيرى
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قلبى وجعنى لما فتحت الفيس، ولقيت صورته وأصحابنا يودعونه.. ورغم أننى أعرف منذ فترة أنه يقاوم الرحيل برجولة مدهشة، ويقاوم المرض بابتسامة فاجرة.. إلا أننى لم أكن أتخيل أننى سأودعه هنا عبر هذه الصفحات اليائسة البائسة.
عن طارق حسن.. أتحدث.. اسمه طارق حسن وبس.. بلا ألقاب.. فلم أشعر يومًا بأنه رئيس تحرير أو مدير تحرير أو أى شىء من هذا القبيل.. أكثر من عشر سنين وهو بالنسبة لى مجرد رجل ودود يغنى لنفسه فقط.. «أنا العابر ما جاش سيرتى».
عرفته عام ٢٠٠٣ فى انتخابات نقابة الصحفيين.. ورغم أنه كان فى المعسكر المنافس للمرشح الذى كنت أؤيده.. ورغم أننا كنا نكره أى شخص ينتمى لأى سلطة.. لم أشعر بتلك الكراهية له.. بالعكس شعرت بأننى خرجت بصديق يكبرنى خبرة وعلمًا.. «كنت بتفرج عليه وهو يتعامل مع الناس».. من كل الأطياف وأحسده فى سرّى.. وأفكر «هوه زكى قوى كدا إزاى؟».. وكنت أظنه «لئيمًا يكسب مودة الأعداء قبل الأصدقاء بطريقة جديدة».. وظلت علاقتى به لسنوات فى ذلك الهامش الضيق.
وحينما استدعانى الراحل عبدالله كمال، للمشاركة فى إصدار روزاليوسف اليومية.. كان هناك، ولأول مرة أكتشف «سر الراجل».. هو «أدارجى من نوع مختلف».. لا يدعى بطولة.. ولا علمًا.. ولا خبرة.. «عمره ما عمل أبوالعريف».. عنده استعداد لفتح كل الأبواب للشباب.. بلا قيد ولا شرط.. حتى فكرة أننا نفتح الأبواب للموهوبين فقط.. كان يتجاوزها، ويرى أن «الجميع موهوبون» بس يمكن ما جاتلهمش فرصة.. ثلاث سنوات تقريبًا ونحن نعمل معًا.. لم يعاملنى أبدًا ولو لثانية واحدة على أنه «رئيسى المباشر».. بل كنت أشعر فى أحيان كثيرة أننى «الرئيس».. يكتب مقالته ويرسلها لى لأراجعها.. وأفعل وأذهب له لنضحك أو لنتناقش فى «فكرة يطرحها».. وأختلف معه.. ثم يفاجئنى بالسؤال.. «طب ما تشيل الجملة اللى مش عاجباك»!.. بهذه البساطة كان يتعامل.
وقتها كان أحد قادة أمانة الإعلام فى الحزب الوطنى.. وكان الجميع ممن أعرفهم «يلعنون الحزب ومموليه وقادته».. لكن أغلبهم كانوا يحترمون «طارق حسن».. وإذا جاءت سيرة المهنة يقولونها بأريحية «أحد أهم العارفين بالملف الفلسطينى».. وعندما تم اختياره ليصبح رئيسًا لتحرير الأهرام المسائى، فوجئ الكل بالطفرة التى أحدثها الرجل فى «صحيفة كادت تنسى».. فى شهور قليلة احتلت الكتيبة التى منحها طارق فرصتها من شباب الصحفيين، مقدمة الصفوف وعادت «المسائى» لتحتل الصفوف الأولى فى طابور التوزيع... وكنت ألمح التساؤل فى عيون الكثيرين ممن لم يعاشروه فى عمل.
وأستمتع بعدم «فش غليلهم»، وهم يسألون «كيف نجح الرجل»؟! وعندهم حق.. فطارق لم يكن ممن يصنعون الضجيج حول «إنجازاتهم الوهمية».
لم تستمر زهوة النجاح طويلًا.. فقد جاءت ٢٥ يناير.. وانزوى معظم من كانوا ينتمون للحزب الوطنى.. وظل طارق على موقفه مثله مثل صديقه عبدالله كمال، لم يتنصل مما آمن به.. ولم يقل «كان مضحوكًا علينا».. لم يداهن أو يركب موجة الثورة كما فعل العشرات ممن كانوا يبيتون فى أحضان الحزب ومبارك ورجال عصره.. وظل كما هو «مبتسمًا».. يقطع وسط المدينة بالكوتشى الأبيض بحثًا عن «سرها الذى جاء من أسوان من أجله».
ورغم كل تلك السنوات لم يشك أبدًا.. لم يخبر أيًا من مجايليه أنه مريض.. وأن جسده الذى ينحل يومًا بعد الآخر يعانى حتى سقط، لم يطلب شيئًا لا من الدولة ولا من الأهرام ولا من الأصدقاء.. حتى الأصدقاء لم يكن يطلب منهم إلا الدعاء له.
لماذا أكتب عن الرجل الآن.. ربما لأكفر عن ذنب.. ذنب كبير لا نعرف حجمه إلا عندما يرحل الذين نحبهم.. ذنب يعتصرنا فى حق الذين يحبوننا بلا مقابل.. رحل طارق حسن «فى عز الربيع».. وترك لنا حزنًا يعرف طريقه إلى آخر نقطة فى القلب.. القلب الذى لم تعد فيه أى مساحات إضافية للوجع.

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