ممثل نيجيري يتهم منتج فيلم Malayalam بالعنصرية

واجه منتج فيلم Malayalam موجة عارمة من الهجوم بعد أن وجه له أحد الممثلين بالفيلم تهمة الانحياز والعنصرية.



وجاء اتهام صموئيل ابيولا روبنسون، النيجري الجنسية، لصناع العمل، بالتمييز والعنصرية بعد تقاضي أجر أقل بكثير من جميع المشاركين في بطولة الفيلم، وأرجع السبب إلى كونه سوداني نيجيري الجنسية.



وقال في تصريحات له: "إنه لم يتعرض لأي معاملة عنصرية من الجمهور، ولكن صناع العمل أعطوه أموالا أقل بكثير من الهنود المشاركين بالعمل الذين لم يصلوا إلى نصف شعبيته أو أدائه التمثيلي".

