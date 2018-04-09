القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
فن
الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:40 م

ممثل نيجيري يتهم منتج فيلم Malayalam بالعنصرية

ممثل نيجيري يتهم
منة سالم
dostor.org/2122953

واجه منتج فيلم Malayalam موجة عارمة من الهجوم بعد أن وجه له أحد الممثلين بالفيلم تهمة الانحياز والعنصرية.

وجاء اتهام صموئيل ابيولا روبنسون، النيجري الجنسية، لصناع العمل، بالتمييز والعنصرية بعد تقاضي أجر أقل بكثير من جميع المشاركين في بطولة الفيلم، وأرجع السبب إلى كونه سوداني نيجيري الجنسية.

وقال في تصريحات له: "إنه لم يتعرض لأي معاملة عنصرية من الجمهور، ولكن صناع العمل أعطوه أموالا أقل بكثير من الهنود المشاركين بالعمل الذين لم يصلوا إلى نصف شعبيته أو أدائه التمثيلي".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ يوم

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ يومين

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف

منذ اسبوع

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ اسبوع

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

الآن

مصادر: إعلان «حزب دعم الدولة» قبل انتخابات المحليات

كواليس جلسة الخطيب والبدري.. تحديد بديل السعيد ومصير متعب

وزير الخارجية السعودي يجتمع مع نظيره الفرنسي

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

كشكول

"تعليم القاهرة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل

وكيل تعليم القاهرة يلتقي طلاب التربية الخاصة قبيل سفرهم لشرم الشيخ

جامعة الإسكندرية تنعى عميدة كلية التمريض السابقة

"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. علوم الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة "أمرك" للزيوت

الأمصار

زيادة صادرات أمريكا إلى إيران في 2018

مقتل 24 شخصا بعد سقوط حافلة من على جبل في الهند

أمريكا: إيران وراء «الأعمال القذرة» في سوريا

شراكات... لا علاقات

كيماوي دوما... وغضب ترامب

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك