القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
اقتصاد
الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:35 م

صندوق النقد: الاقتصاديات المتقدمة تحتاج للمهاجرين لتعزيز العمالة

صندوق النقد: الاقتصاديات
dostor.org/2122950

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الإثنين، أن تزايد أعداد كبار السن في الاقتصاديات المتقدمة يجفف موارد القوى العاملة، وقد يؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن السماح بتدفق العمال المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل في هذه البلدان.

وأقر الصندوق أن حكومات الدول المتقدمة تواجه ردود فعل عكسية وسلبية جراء السماح بتوافد المهاجرين، لكنه أشار إلى أنها تواجه خيارات محدودة في نهاية المطاف، ولا يمكنها عمليا تجنب تقاعد العاملين كبار السن وتركهم لسوق العمل، حتى مع تبني سياسات تساعد على ضمان إمداد السوق بشكل ثابت بالعمال.

ويأتي التقرير في وقت تتنامي المشاعر السلبية ضد الهجرة بالدول المتقدمة، غير أنه شجع على الهجرة لأسباب اقتصادية.

وتوقعت الأمم المتحدة، في أحد فصول تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لتحليل اتجاهات القوى العاملة، أنه بحلول منتصف القرن الحالي سينخفض عدد السكان في حوالي نصف الدول المتقدمة، ما يعني أن العمال صغار السن عليهم إعالة ضعف عدد كبار السن الذين يعولونهم الآن.

وجاء في التقرير «إذا لم تشارك أعداد متزايدة في سوق العمل، فإن التقدم في السن قد يؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاديات (المتقدمة) وفي حالات كثيرة، يؤدي إلى تقويض استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي لديها».

وتابع: أنه «رغم أن استقبال اللاجئين قد يشكل تحديات، ويثير رد فعل سياسي سلبي، فإنه يمكن أيضا أن يكون نعمة للدول المستضيفة».

وأضاف: أن الهجرة قد تخفف من ضغوط السكان الذين يكبرون في السن، وتساهم في مكاسب أخرى طويلة الأمد، مثل النمو والإنتاجية الأعلى.

وتواجه بعض الاقتصاديات المتقدمة انخفاضا في مساهمة الرجال في مقتبل العمر (الأشخاص ما بين 25-54 سنة) في القوى العاملة، خصوصا أولئك من الدرجات التعليمية الأدنى، لأسباب من بينها الأزمة المالية العالمية.

موضوعات متعلقة

قصص رؤساء أمريكا مع المهاجرين

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

مصادر: إعلان «حزب دعم الدولة» قبل انتخابات المحليات

كواليس جلسة الخطيب والبدري.. تحديد بديل السعيد ومصير متعب

وزير الخارجية السعودي يجتمع مع نظيره الفرنسي

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

كشكول

"تعليم القاهرة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل

وكيل تعليم القاهرة يلتقي طلاب التربية الخاصة قبيل سفرهم لشرم الشيخ

جامعة الإسكندرية تنعى عميدة كلية التمريض السابقة

"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. علوم الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة "أمرك" للزيوت

الأمصار

زيادة صادرات أمريكا إلى إيران في 2018

مقتل 24 شخصا بعد سقوط حافلة من على جبل في الهند

أمريكا: إيران وراء «الأعمال القذرة» في سوريا

شراكات... لا علاقات

كيماوي دوما... وغضب ترامب

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك