قصة «دوما».. جرح الغوطة الغائر من البداية (تفاعلي)

جلستا مجلس أمن، واحدة منهما بدعوة من تسع دول أعضاء دائمين بالمجلس بينها الكويت ممثل المجموعة العربية، وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها لمناقشة الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وجلسة أخرى دعت لها روسيا لمناقشة "تهديد السلم والأمن" حول ما يحدث في سوريا، من المقرر عقدهما في وقت لاحق اليوم، إلى جانب 8 صواريخ يتبادل جميع الأطراف كل واحد منها إلقاء كرتها في ملعب الآخر، وعدد كبير من الشجب والإدانات. وسبّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره السوري ووصفه بـ«الحيوان»، هذه حصيلة استنفار العالم لحماية المدنيين في الغوطة الشرقية بعد الحديث عن هجمات كيماوية أودت بحياة العشرات.



القصة من البداية

في 18 فبراير الماضي شنّ النظام السوري حملة كبيرة على غوطة دمشق الشرقية من أجل طرد الجماعات المسلحة المعارضة المتواجدة بها والتي كانت تشمل جبهة أحرار الشام وفيلق الرحمن وجيش الإسلام، الغارات المكثفة التي نفذها الطيران السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيين، أودت بحياة آلاف الأشخاص بما لا يقل عن 2000 قتيل وأكثر منهم من المصابين، على حسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.



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