ستيفانى صليبا: اختيارى فى «فوق السحاب» قدر وأجسد دور قاتلة

أعربت الممثلة والإعلامية اللبنانية ستيفانى صليبا، عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «فوق السحاب» الذى يقوم ببطولته النجم هانى سلامة، وتجسد فى العمل دور قاتلة تعمل لـحساب «المافيا»، فى أول مشاركة لها فى عمل فنى مصرى، يعرض فى إطار الموسم الدرامى الرمضانى.



وقالت، فى حوارها مع «الدستور»، إنها شعرت فى البداية بالقلق من العمل فى مصر بسبب اللهجة، مؤكدة أن الأمر تغير بعد جلسات العمل التى جمعتها بالمخرج والشركة المنتجة، واكتشفت فيها أنها تجسد دورها باللهجة اللبنانية، مع بعض المشاهد باللغة الروسية، التى تتقن بعضها، بسبب تحدث مساعديها بهذه اللغة، نظرًا لدراستهما الفن فى موسكو.



■ مسلسل «فوق السحاب» هو تجربتك الأولى فى مصر.. فكيف كان التواصل معكِ للترشح للدور؟

- تحدث إلىّ أحد الأشخاص من مصر ليحدثنى عن عمل درامى يقدم فى رمضان المقبل باسم «فوق السحاب»، وهو من بطولة هانى سلامة، وقال إن الاستعدادات تجرى له هذه الأيام، فوافقت على الدخول فى مفاوضات العمل.

■ كيف كانت كواليس اللقاء الأول بينك وبين مخرج العمل؟

- قبل اللقاء، علمت أن المخرج رءوف عبدالعزيز بحث عنى، وأشهد له أنه مخرج مميز، يضع كل شخص فى مكانه، وعند مجيئى إلى مصر، بدأت جلسات العمل مع هانى سلامة، والمخرج.

■ تقدمين عملك الأول فى مصر باللهجة اللبنانية.. فماذا لو كان باللهجة المصرية؟

- من الصعب أن أتكلم اللهجة المصرية من أول عمل، ومن المؤكد أننى كنت سأفكر كثيرًا قبل اتخاذ القرار، لأننى أتفهم أن هناك الكثير من المصريين لا يتقبلون فكرة أن يقدم ممثل غير مصرى نفسه فى شخصية المصرى، ورغم أن بعض الفنانين نجحوا فى ذلك، إلا أن الأمر يعود لكونهم برعوا فى تقديم هذه الأعمال بشكل كبير، وقدموها كما يجب.

■ ألا يمكن التغلب على ذلك بالتدريب؟

- بالفعل يجب أن يتدرب الفنان على ما يجسده، ومن المفترض لكى أقدم تجربة مصرية ألا أقف فقط عند اللهجة، فلا بد أن أتعامل كمصرية وأتعايش مثلهم، كما لو كنت أعيش بينهم، فالتمثيل ليس لهجة، لكن حين قالوا لى إن المسلسل سيكون باللهجة اللبنانية زاد اطمئنانى، فلا بد أن أتحسب لبدايتى جيدًا، حتى أستطيع أن أقدم تجربة ناجحة يتقبلها الجمهور، وبعدها أقدم ما أريده بعد كسر حاجز التجربة الأولى والقبول.

■ هل تخططين للعيش والاستقرار فى مصر؟

- إن شاء الله، أتمنى ذلك، ولكن بشرط واحد، أن يتقبلنى الجمهور المصرى، وإذا شعرت أن هناك رغبة من جانبهم فى ذلك، وأتمنى ألا أكون مفروضة عليهم.

■ ما أهم الشروط التى قمتِ بطلبها فى جلساتك مع الشركة المنتجة؟

- لم أقدم أى طلبات خلال جلوسى مع الإنتاج، لأننى أعرف مع من أعمل، فشركة «سينرجى» مهمة ومعروفة، وسمعتها كبيرة فى الوطن العربى وليس فى مصر فقط، وعملت مع كبار النجوم، فلا يوجد لدى أى تخوف أو مشكلة مع الشركة على الإطلاق،

■ ما الذى يقلقك حاليًا قبل بدء العمل فى المسلسل؟

- تشغلنى وتقلقنى فكرة الأداء، فدائمًا تقلقنى الجودة، ولا أقبل أن يكون الدور أقل من متميز أو ألا يترك بصمة.

■ ماذا عن تفاصيل شخصيتك فى العمل؟

- أقدم شخصية جديدة هى «تاليا»، وهى إنسانة لها وجهان، فهى قد تجعل الجمهور يتعاطف معها أحيانًا، وأحيانًا أخرى لا يفعل ذلك، فهى ليست بيضاء فى المطلق أو سوداء فى المطلق، ومع مرور الأحداث سيتعرف عليها الجمهور أكثر، ويكتشف أنها تتبع المافيا وربما تقتل فى بعض الأوقات، وتظهر شريرة وقاسية، لكنها تحيا فى أوساط غير نقية أيضًا، ما يظهر قسوتها الخارجية وباطنها الإنسانى، كما أنها تتنازل أحيانًا عن قسوتها عندما تقابل أشخاصًا طيبين.

■ ما حقيقة حدوث خلاف بينك وبين المخرج حول تفاصيل الشخصية؟

- لم يحدث، وفى البداية وعند الحديث معه تفاهمنا كثيرًا، وكنا فى نفس الإطار والاتجاه، وبعد العمل كان يدهشنى مع كل حديث بيننا، وكل ملاحظة له على الأداء، ودائمًا أقول الحمد لله على العمل معه فى «فوق السحاب».

■ كيف تنظرين إلى بدايتك كبطلة فى أول أعمالك بمصر؟

- أراها مسئولية، ولكن دعنى أقول إن وجودى فى هذا المسلسل قدر، وأشكر الله على منحى دور البطولة، ولو نجح العمل فهذا شرف لى.

■ شخصيتك فى المسلسل تتحدث أحيانًا بالروسية.. فما طبيعة علاقتك بهذه اللغة؟

- «فوق السحاب» جاءنى كالقدر، فكل شىء فى المسلسل أراه يسير بقدر الله، فتنكسر كل العقبات وراء بعضها بصورة سلسة، فخبيرة المكياج الخاص بى روسية، ومدربى على التمثيل سورى يتحدث الروسية، لأنه عاش ما يقرب من ١٠ سنوات فى روسيا، ودرس التمثيل والمسرح هناك، وكل ذلك ساعدنى على تجسيد الشخصية بالمسلسل.

■ ألا تخشين من المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل؟

- من الصعب جدًا التفكير فى هذا الموضوع فى هذه المرحلة بالذات، خاصّة أنّنى أشارك للمرّة الأولى فى عمل درامى ضمن الشهر المُبارك، إلا أنّنى وبشكل عام وخارج تجربتى الخاصّة، أقول إنّ شهر رمضان طالما كان الملعب الأكبر للمُنافسة الدراميّة بين الأعمال، وهذا أمر جميل وصحى ويُعطى حافزًا لكل من ينتمى لهذا المجال لتقديم أفضل ما عنده.