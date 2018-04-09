تعديل 4 حلقات من «عزمى وأشجان» بسبب تحكمات إيمى وحسن الرداد

استأنف الثنائى حسن الرداد وإيمى سمير غانم تصوير مشاهدهما فى مسلسل «عزمى وأشجان»، بعد أن حصلا على إجازة لمدة يوم واحد لقضاء شم النسيم، وذلك فى أول تجربة درامية لهما بعد الزواج.



وكشفت مصادر داخل العمل، أن «تحكمات» الرداد وإيمى دفعت ورشة كتابة العمل، المكونة من أحمد محيى ومحمد المحمدى، لإجراء تعديل على عدد من الحلقات النهائية للعمل، وصلت إلى ٤ حلقات، بعد أن اكتشفت «إيمى» تقليص دورها بشكل كبير فى هذه الحلقات.

ويجرى «السبكى» عددًا من الاتصالات مع بعض القنوات الفضائية حاليا، لتسويق العمل الذى لم تتعاقد عليه حتى الآن سوى قناة «النهار»، فى ظل وجود صعوبات ترويجية للقنوات الخليجية، التى تحاول شراء حق عرضه بمقابل مادى قليل.

وينتقل المخرج إسلام خيرى، بين عدد من الديكورات، فى أحياء المنيل والسيدة زينب، ومنطقة المنصورية، لاستكمال العمل، الذى انتهى من تصوير نسبة ٤٠٪ من أحداثه.

من ناحية أخرى، بدأت أزمة أسبقية كتابة أسماء النجوم على التتر تلوح فى أجواء العمل، بعد تصدر إيمى وحسن الرداد الأفيش غير الرسمى للعمل، الذى طرحته الشركة المنتجة مؤخرا، بعد أن اتفق الزوجان مع المنتج على كتابة اسميهما بنفس البنط، وألا يسبق أحدهما الآخر، نظرا لمكانتهما الفنية.

وتسبب الأفيش فى أزمة مع نسرين أمين، وملك قورة، بطلتى العمل، ما دفع المخرج لتأجيل طرح البرومو الخاص بالمسلسل، لحين الانتهاء من أكبر عدد ممكن من المشاهد، قبل تزايد الخلافات.

يشارك فى بطولة مسلسل «عزمى وأشجان» كل من الفنان الكبير سمير غانم، ونسرين أمين، ورجاء الجداوى، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وملك قورة، وبيومى فؤاد.