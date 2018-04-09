ليلى علوى تقرر المشاركة فى مسلسلات الـ60 حلقة

قررت النجمة ليلى علوى تغيير تفكيرها تجاه الدراما التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، وتدرس حاليا الدخول فى عمل درامى، خارج الموسم الرمضانى، من خلال الاشتراك فى المسلسلات الطويلة ذات الـ٦٠ حلقة.



وتنتظر «ليلى» الحصول على سيناريو جيد، يعيدها إلى الدراما فى الموسم الشتوى، الذى أثبت نجاحه مؤخرا، وتعكف حاليا على قراءة عدة سيناريوهات.



يأتى ذلك بعد خروج النجمة من الموسم الرمضانى المقبل، بسبب تعثر المفاوضات بينها وبين شركة «ماجنوم»، حول المشاركة فى مسلسل «عوالم خفية»، نتيجة عدم اقتناعها بالدور، والأجر المعروض عليها.