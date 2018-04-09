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الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:09 م

بيان عاجل للحكومة بشأن تغطية بالوعات الصرف الصحي بشبرا

بيان عاجل للحكومة
dostor.org/2122933

قالت النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة في القليوبية، إنَّها قدمت بيانًا عاجلًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، حول عدم تغطية بالوعات الصرف الصحي.
وأوضحت النائبة في بيان لها، أنَّ هناك الكثير من بالوعات الصرف الصحي التي تترك في الشوارع مفتوحة دون غطاء في الأماكن السكنية ما يتسبب في موت الأطفال والشباب، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يعتبر إهمالًا متعمدًا جسيمًا في حق المواطن المصري، وبالفعل حدث ذلك في حي شرق شبرا الخيمة؛ بسبب عدم توفير غطاء بالوعة الصرف الرئيسية ما أدى إلى سقوط طفل عمره 14 عاما بسبب الإهمال.
يذكر أن طفلا لقي مصرعه إثر سقوطه في بلوعة صرف صحي أثناء سيره بالشارع الجديد في شبرا الخيمة بالقليوبية، وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحي، وتوفي في الحال، وانتقل مأمور وضباط القسم والإسعاف، وبالفحص تبين سقوط الطفل «مصطفى. أ» (14 عامًا) في بالوعة صرف بالشارع الجديد، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية والأهالي من انتشال الجثة.

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