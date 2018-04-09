دينا الشربينى تكثف جدول التصوير لإنهاء «مليكة»

عادت الفنانة دينا الشربينى من الإمارات، لاستئناف تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد «مليكة»، بعدما حصلت على إجازة لمدة ٣ أيام، قضتها فى دبى.



وكثف المخرج شريف إسماعيل من جدول التصوير، ما اضطر الفنانة لقضاء نحو ١٠ ساعات يوميا، داخل ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامى، للانتهاء من المشاهد الخارجية من المسلسل الذى كان يحمل سابقا اسم «المعجزة».



وتجسد الفنانة شخصية زوجة البطل، الذى يقوم بدوره الفنان مصطفى فهمى، والتى تحاول أن تعيش حياتها وفقا لرؤيتها الخاصة ما يسبب لها المشكلات مع زوجها، فتضطر لإقامة دعوى خلع ضده.