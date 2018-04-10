القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:07 ص

استقرار أسعار «المراوح» اليوم

المرواح
المرواح
علا العلاف
dostor.org/2122918

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها المراوح.

وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًَا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة بـ499 جنيهًا.

بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.

كما سجلت مراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش استاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.

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