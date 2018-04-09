التصريح بدفن جثث الأسرة الغارقة بنهر النيل في قنا

صرحت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، بدفن جثث عامل وزوجته ونجلهما بعد أن لقيا مصرعهما غرقًا في نهر النيل، وذلك داخل نهر النيل بمركز قوص جنوبي المحافظة.



وتلقى اللواء علاء العياط، مدير الأمن، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بغرق كل من "محمد عبدالموجود عبدالكريم، 40 عامًا، وزوجته فايزة صبحي ربيع، 35 عامًا، وابنهما هشام، 16 عامًا" أثناء استحمامهم بالنيل بمنطقة الحمر والجعافرة بمركز قوص جنوبي المحافظة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.