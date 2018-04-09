البيت الأبيض: ترامب لايزال يرغب في الانسحاب من سوريا

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، لايزال يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه يري أيضا ضمان منع الرئيس بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.



واتهم البيت الأبيض روسيا بعدم الالتزام بتعهداتها لضمان تدمير البرنامج الكيماوي السوري، وذلك حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية.



وأكد مسؤولو البيت الأبيض أن الهجوم الكيماوي الأخير على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية يتطابق مع هجمات الأسد الكيماوية السابقة.



وكان ترامب هدد في وقت سابق اليوم بالرد على الهجوم الكيماوي على مدينة دوما أيا كان من نفذه.

