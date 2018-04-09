ولي العهد السعودي يبحث قضايا المنطقة مع وزير الخارجية الفرنسي

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم، في مقر إقامته بباريس اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وذلك على خلال زيارته إلى فرنسا.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها".



تأتي هذه الزيارة عقب انتهاء ولي العهد من زيارته إلى الولايات المتحدة التي استمرت لحوالي أسبوعين.