مجدى أحمد على: شعبية السيسى طاغية والمصريون يرون فيه «المُخلِّص» من الإرهاب

قال إن من لم يشارك فى الانتخابات كان واثقًا من فوز الرئيس.. ورأى أن الحديث عن حشد الدولة للناخبين «كلام فارغ»

أكد المخرج مجدى أحمد على أن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تتأثر سلبا بخطوات الإصلاح الاقتصادى، مطالبا الرئيس، فى ولايته الثانية، بإعطاء الأولوية لملفات الإعلام والتعليم والصحة، من أجل إصلاح المسار، والتخلص من ميراث الجهل والتخلف، الذى أوجده المتشددون فى بلادنا.



ورفض المخرج الكبير، فى حواره مع «الدستور»، مقترحات تعديل بعض مواد الدستور المصرى لزيادة مدة الرئيس فقط، معتبرا أن الأمر يحتاج أولا إلى مزيد من الحرية والديمقراطية، كما يحتاج إلى وجود أحزاب قادرة وفاعلة على الساحة، ما يسمح باتخاذ هذه الخطوات، بعيدا عن أهداف المغرضين.



■ بداية.. كيف تابعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟

- الانتخابات الأخيرة أكدت أن شعبية السيسى طاغية ولم تتأثر بالخطوات الإصلاحية كما ادعى البعض، فحتى الآن يرى المصريون فيه الخلاص من الإرهاب، بالإضافة إلى التقدم الحقيقى والإنجاز الذى تحقق فى كل المجالات تقريبًا خلال فترة ولايته الأولى.

■ كيف نظرت إلى ادعاءات بعض الجهات بوجود حشد من الدولة للناخبين؟

- هذا كلام فارغ، وبصراحة من اختار ألا ينزل للإدلاء بصوته كان متأكدًا أن «السيسى» سيكتسح، فالشعب المصرى عانى كثيرًا من تبعات ثورة ٢٥ يناير، لأنها كانت غير مأمونة العواقب أو مدروسة النتائج، بالإضافة إلى قفز الإخوان «الفاشيين» عليها.

■ ماذا تنتظر من الرئيس خلال ولايته الجديدة؟

- أن يوفر المزيد من الحرية والديمقراطية ويهتم بالثقافة ودور السينما، ولدى قناعة شخصية، مفادها أن السينما يمكن إنقاذها بـ«تليفون صغير» من رئيس الجمهورية، لذا أطالبه بتكليف مؤسسات الدولة بأن تهتم بالسينما اهتمامًا حقيقيًا. فمثلا الأمير محمد بن سلمان قال إن السعودية سيكون بها ٣٠٠ دار عرض خلال خمس سنوات، ووضع خطة استراتيجية لذلك، وما يفعله لن يضيع هباءً، لأنه سيتخلص بنتائج ذلك من تراث طويل من الجهل والتخلف، لكن نحن فى مصر لدينا ٥٠٠ دار عرض لا تكفى لـ١٠٠ مليون نسمة.

ومن وجهة نظرى، فإن الدولة لن تتكلف شيئًا إذا منحت الأراضى والخرابات لشركات بناء لتحويلها إلى سينمات، وعندما يحدث ذلك ستكون هناك ثورة ثقافية حقيقية، تسمح للناس بأن يتنفسوا بحرية.

■ على ذكر السعودية.. كيف تنظر إلى خطة ولى العهد محمد بن سلمان؟

- بصراحة أرى أداءه مبهرًا وصادمًا، وأرجو أن نقف إلى جانبه وندعمه، لأن تغيير السعودية نحو الأفضل سيغير المنطقة، وأرجو منه أن يحافظ على نفسه وعلى آرائه المستنيرة.

■ ما الذى تنتظره أيضا من الرئيس السيسى؟

- أحب أن أقول إنه لا يصح فى مجال التعليم أن يكون هناك ٣٠ مدرسة يابانية فقط، وكذلك علينا الاهتمام أكثر بقطاع الصحة، بالإضافة إلى ضمان حرية الإعلام واستقلاله، وعلى الدولة وأجهزتها أن تتقبل النقد وتستفيد منه.

ولو كنت رئيسًا سأصدر قرارًا بتجديد الخطاب الدينى وتطوير الصحة والتعليم، وليعلم الجميع أننا لو أهملنا هذه القطاعات الثلاثة سنضيع.

■ ما رأيك فى مقترحات تعديل مدة الرئاسة بالدستور؟

- من غير المنطقى أن يقتصر التعديل على مادة أو اثنتين فقط، وهذا الأمر يطالب به مجموعة من «المطبلاتية»، وأنا ضد ذلك، فلو كان التعديل سينتج نصًا دستوريًا أفضل فلا مانع منه، أما لو كان الأصل فيه كما قلت سابقًا إطلاق مدة حكم الرئيس، فسيكون الأمر كارثيًا، وإذا أردنا حقًا أن نعدل الدستور، فيجب علينا أن نهيئ المناخ المناسب لذلك، فى ظل وجود أحزاب معارضة لها دور حقيقى.

■ يوجد فى مصر حاليا أكثر من ١٠٠ حزب.. ما تقييمك لدورها؟

- دورها مرتبط بمزيد من الحريات، وخلق مناخ ديمقراطى وصحى سليم، ما يساهم فى تراجع دور الأحزاب «الكرتونية».

■ كيف تنظر إلى ظاهرة المال السياسى وتأثير رجال الأعمال على العملية السياسية؟

- علاقة السياسة برجال العمل لم تنقطع تاريخيًا، لذا فأنا أرحب بذلك لو كان هذا فى مصلحة الوطن.

■ فى رأيك.. لماذا لم ننجح حتى الآن فى تجديد الخطاب الدينى؟

- الرئيس يتحدث عن هذا الأمر كثيرًا، ولكنه يخاطب من لا حياة لهم، فهناك من يحاربون هذا التجديد بوضوح، فالشيوخ مثلا متمسكون بآراء الفقهاء، رغم أنهم يجب الأخذ منهم والرد عليهم، كما استقر على ذلك الفكر الإسلامى منذ القدم.

وأعتقد أن تجديد الخطاب الدينى سيعيد إلينا مصر المتسامحة مع المرأة ومع المسيحيين، علاوة على أنه سيزيد المجتمع انفتاحا ويجعله مستعدًا لقبول الآخر.

■ كيف يمكن تحقيق ذلك؟

- أولًا علينا أن نستعد لقبول فكرة عدم وجود أى شخص فى منصبه مدى الحياة، وهو ما يجب أن ينطبق أيضًا على شيخ الأزهر، فالأزهر حتى الآن لم يمارس دوره نحو تجديد خطاب دينى حقيقى، حتى على مستوى التعليم، والدراسة بمدارس وجامعات لا تزال متأخرة عن السياق.

لذا فأنا أرى أنه من الأفضل حاليًا تحجيم التعليم الأزهرى، وانحسار دوره ليكون جامعة فكرية دينية فقط، فلا يصح أن يدرس طلاب الأزهر الطب والهندسة.

وأنا أطالب شيخ الأزهر بالعمل على تجديد الخطاب الدينى، لأنه خذلنا، وكنا نعلق عليه آمالًا كبيرة فى التطوير والتحديث للمؤسسة الأزهرية، فى ظل وجود شلة متسلفة تتحكم فى كل شىء داخله.

■ كيف تنظر إلى دور الكنيسة المصرية فى مواجهة التشدد ومحاولات خلق الفتن الطائفية؟

- لا يختلف رأيى فى الكنيسة كثيرًا عن رأيى فى الأزهر، فهى أيضًا بحاجة إلى تجديد الخطاب الدينى، وعليها التخلص من الآراء المتشددة، وبشكل عام، على الجميع تقليل جرعة التشدد فى جميع نواحى الحياة فى مصر.

وأنا أطالب البابا تواضروس، بأن يكون مع التقدم من أجل روح الدين، التى هى أهم من نصوصه، فنحن نعانى منذ قرون من التخلف والقمع، وأكبر دليل على ذلك، قتل كل المجددين للفكر الإسلامى والمسيحى.

■ كيف تنظر إلى تواجد التيارات السلفية على الساحة؟

- الدولة فى رأيى تخشى السلفيين وتخشى أن يحملوا السلاح، لكنى أرى أن خطرهم قائم وموجود، فهم يتحدون مع النظام حتى تأتيهم فرصة الانقضاض عليه.

■ كيف تنظر إلى الدور الذى تقوم به قطر فى الإقليم؟

- قطر عميل مباشر لإسرائيل، وتعامل الإخوان مع قطر يعتبر تعاملًا مع إسرائيل، وهذا ليس جديدًا عليهم، لأنهم يرون الوطن حفنة من تراب، وأنا لا أستطيع أن أناقش شخصًا هذه وجهة نظره.

■ كيف تقيّم أداء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؟

- إيناس عبدالدايم ما زالت فى البداية، ولم يسعفها الوقت لعمل أى شىء، لكنها فنانة وتعتبر «بنت الثورة»، وأرجو أن يكون ولاؤها الأول والأخير للمثقفين، وأن تعمل بأسرع ما يمكن على حل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تواجههم.

■ لو أصبحت وزيرًا للثقافة.. ما أول الملفات التى ستهتم بها؟

- سأدعم الفكر المستقل، والمسرح المستقل، والموسيقى المستقلة، وسأفعل ما فعله الرئيس جمال عبدالناصر، عندما أنشأ المجلس الأعلى للثقافة، فهذا المجلس تم تهميشه، كما سأهتم بميزانية وزارة الثقافة، التى أعتبرها الآن هزلية، وهذا ما انعكس على الفنون التى تعانى من انعدام الدعم.

■ ما الدور الذى يمكن أن تلعبه «الثقافة» فى معركتنا ضد الإرهاب؟

- الثقافة لا تستطيع خوض المواجهة بلا ميزانية، فنحن نتعامل مع السينما حتى الآن باعتبارها ملاهى للتسلية، وبصراحة من المستحيل أن تواجه الثقافة الإرهاب بوضعها الحالى.

■ هل اختلفت الأوضاع فى السينما المصرية بعد «٢٥ يناير» عما قبلها؟

- السينما بعد ٢٥ يناير انهارت تقريبًا، فالحالة الأمنية فى أعقاب الثورة لم تكن تسمح بوجود سينما أو إنتاج، والوحيد الذى استطاع أن يعمل فى ظل هذه الأجواء «السبكى»، وكان يعمل بشكل شعبى.

لكن الفنون لا تزدهر مع الثورات، والسينما حالها لم يكن جيدًا خلال الأربع سنوات الأخيرة، لأن الدولة تنظر لها على أنها أداة ترفيه فقط، لذا توليها القليل من الاهتمام، وحتى الآن هناك محافظات ليس بها دور سينما على الإطلاق.

كما أن هناك رقابة شديدة على الإبداع، وهذا شىء مقلق جدًا، وما ينطبق على الفن ينطبق على الإعلام.

■ إذا انتقلنا لمجال آخر.. ماذا عن آخر أعمالك «مولانا»؟

- الفيلم تمت مشاهدته بشكل كبير، ومثّل مصر فى مهرجانات كثيرة، والدولة أجازته ونشرته دون أى ملحوظات، وهنا لا بد أن نتحدث عن الإيجابيات مثلما نتحدث عن السلبيات.

■ ما تقييمك للفنان الشاب محمد رمضان؟

- هو ممثل ممتاز، اختار أن يستجيب لمطالب السوق حتى يعيش، لكنه لم يصنع عملًا فنيًا واحدًا تتذكره الأجيال، فكل أعماله تجارية وعمرها «قصير»، وهذا أحد أسباب اعتراضى على مقارنته بنجم مثل أحمد زكى.

■ كمخرج.. ما رأيك فى أعمال خيرى بشارة؟

- إمكانيات خيرى بشارة الإخراجية أكبر بكثير مما يفعله مؤخرًا، قد يكون ما يفعله الآن نوعًا من أنواع الاكتئاب أو الهروب من شىء ما، ومن وجهة نظرى فإن نجاح مسلسل «الطوفان» كان قليلًا عليه، فهو لديه طموح فنى يتلخص فى تجديد شكل الفيلم السينمائى، منذ أول أفلامه «الأقدار الدامية» ومرورًا بـ«العوامة رقم ٧٠».

■ ما تقييمك لابنك الذى دخل مجال التمثيل؟

- الناس هى التى تقول وتحكم، ومع ذلك أرى أنه ممثل ومخرج «كويس».

■ ما رأيك فى إثارة قضية الحجاب بين وقت وآخر؟

- فى رأيى أن الحجاب ليس من الدين، فالدين طالبنا بالاحتشام فقط، وهناك مجتمعات لا تعتبر ظهور الشعر فتنة، إذن لا داعى لوجود الحجاب، كما أن هناك مجتمعات لا تركز على الشكل، وترى أن حواء كائن مفكر وليست موطنًا للغرائز فقط، فالمشكلة الأساسية فى عقول الناس، وحين تتغير هذه العقول ستتغير أشياء كثيرة.

