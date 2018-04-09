مصادر دبلوماسية: «الخارجية» معنية برعاية المصريين فى الخارج.. و«الهجرة» بالخدمات

«وزارة الخارجية هى التى تتمتع بالوجود الدائم على الأرض».. هكذا علق مصدر دبلوماسى على مدى ازدواجية العمل بين وزارتى الهجرة والخارجية، حول شئون المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن المهام الرئيسية للقطاع القنصلى بـ«الخارجية» تتمثل فى حماية الجاليات المصرية فى كل مكان.



وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن مهمة رعاية المصريين فى الخارج واحدة بين الوزارتين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الخارجية والهجرة فى أمور عديدة، مشيرًا إلى أن طبيعة الجالية الموجودة فى الخليج تختلف عن الموجودة فى دول أوروبا، فيما تتركز غالبية أزمات المصريين فى الخارج، فى الزيجات المختلطة، والمشاكل الأسرية بين المصريين وبعضهم بعضًا، وهو ما تتم متابعته من خلال السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.



وقال المصدر إن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، كانت قد تقدمت بشكوى إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسبب عدم تعاون عدد من القناصل المصريين فى الخارج، بحجة أن التقارير تصل إلى وزارة الخارجية، ويمكن لمكرم الإطلاع عليها بالتواصل مع الوزارة مباشرة.



وأضاف: «يمكن القول إن القطاع القنصلى بوزارة الخارجبة يعنى دائمًا بجانب الرعاية، أما وزارة الهجرة فتعنى بالجانب الخدمى، الذى يستهدف فئة معينة من المصريين فى الخارج، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحقيقة تصطدم بالواقع الذى يشهد تداخلًا كبيرًا فى المهام، فبالرغم من مرور أكثر من عامين على عودة وزارة الهجرة، فإنه لا توجد اختصاصات محددة للأخيرة، بل إن المعضلة الكبرى تتمثل فى مدى ولاية الهجرة على السفارات التى تتبع الخارجية».



وأوضح أن الخارجية تنسق مع مصلحة الأحوال المدنية لتكثيف مأمورياتها لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بصفة دورية، وهو ما حدث مؤخرًا قبيل تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن مهام القطاع القنصلى، تتركز في الحصول على المستحقات المالية للعمالة وتقنين أوضاعهم، ومتابعة قضايا المواطنين، وتنفيذ الإعلانات القضائية، وطلبات المساعدة والإنابات القضائية، ومتابعة أحوال السجناء، وتقديم كل الخدمات القنصلية لهم، والتقدم بطلبات لشمولهم بالعفو، فضلًا عن القيام بجولات قنصلية، وخاصة فى دول الخليج، وتضم مسئولين من مؤسسات الدولة المختلفة، للالتقاء بأبناء الجالية والاستماع إلى مشكلاتهم، وتذليل العقبات التى تواجههم، وتوجيه البعثات المصرية فى الخارج بمهام قنصلية دورية إلى المدن البعيدة عن مقر البعثة لإنهاء المعاملات القنصلية للمواطنين المقيمين فى تلك المدن.

وأشار إلى أن الهجرة برزت مؤخرًا فى ملف تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، كما نجحت فى الترويج لشهادة «بلادى» الدولارية، والتى مثلت طوق نجاة فى وقت كانت الدولة بحاجة لضخ مزيد من العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى.

